В Бундестаге выступили в поддержку миротворческой миссии ООН на Донбассе

Немецкие миротворцы в будущем могут присоединиться к миссии на Донбассе, если соответствующее решение будет принято на уровне Совбеза ООН.

Об этом заявил уполномоченный парламента Германии по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс, передает DW.

В частности, Бартельс заявил, что в случае объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе немецкие военные примут в ней участие.

Также сообщается, что при этом он сослался на текст коалиционного соглашения между блоком действующего канцлера Ангелы Меркель и социал-демократами, в котором миротворческая миссия ООН на Донбассе указана как путь к достижению мира в регионе. Кроме того, идею участия немецких миротворцев в миссии на Донбассе поддерживают и представители "зеленых".

По словам эксперта по вопросам обороны от этой политической силы Кати Койл, Германия обязана поддержать такую миссию.