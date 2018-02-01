За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 14 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки по всей линии столкновения боевики 14 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, четверо украинских военных ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Троицкого и Лозового, из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включительно с крупнокалиберными пулеметами, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Майского и Майорска.

На Донецком направлении враг вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов в пригородах Авдеевки.

В этом же районе боевики неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.

Тяжелые минометы были задействованы возле Водяного на Приазовье и возле Новотроицкого. Возле Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.