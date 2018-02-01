Украина не справляется с работой по реабилитации детей, переживших войну на Донбассе

Сегодня защитой прав детей и их реабилитацией на контролируемых территориях Донецкой и Луганских областей занимаются в основном международные и неправительственные организации.

Об этом рассказала директор по развитию программы СОС «Детские городки Украины» Дарья Касьянова, пишет QHA.

По ее словам, доступ к социальным услугам у детей, которые пережили конфликт, остается ограниченным, и лишь небольшая часть из нуждающихся получает психологическую и другую помощь.

«Таким детям крайне важно работать с психотерапевтами. В среднем один поход к нему стоит около 300-800 гривен, а на реабилитацию уходит не меньше полутора лет. Семьи не могут позволить себе оплатить такие услуги. Некоторым помогают волонтеры, но их ресурс ограничен», - отметила Касьянова.

Активистка отмечает, что доступ даже к существующей помощи невозможен в некоторых сельских местностях, а значит, люди остаются там один на один со своими проблемами.

Кроме психологической реабилитации, часть детей нуждается в дорогостоящих операциях и протезировании, но государство не принимает в этом участие.

«Протезирование ложится на плечи волонтеров, но надо понимать, что это единоразовая помощь. Ребенок же очень скоро начинает нуждаться в новых протезах, ведь он растет», - рассказала Касьянова.

Стоимость одной операции, по словам правозащитницы, может варьироваться от 20 и до 100 тысяч гривен.

Еще одной проблемой в Украине остается присвоение статуса детей войны, ведь из-за сложной бюрократической процедуры, некоторые дети к моменту получения статуса становятся совершеннолетними и не могут рассчитывать на помощь.

«Один из восьми детей, который получил статус в Украине, пока готовил все необходимые документы, стал совершеннолетним», - подчеркнула Касьянова.