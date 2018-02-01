В оккупированном Краснодоне Росгвардия РФ разогнала бастующих голодных шахтеров

По оперативной информации группы «Информационное сопротивление», 10 февраля в оккупированном Краснодоне состоялись акции протеста шахтеров.

Работники шахт вместе с членами их семей (супруги, дети, всего до 150 человек) выражали протест из-за невыплаты им заработной платы за последние шесть месяцев.

«Главари «лнр» не имели намерений решить конфликт, а «милиция лнр» отказалась выполнять приказ о разгоне участников протестных акций. Вечером того же дня по просьбе "руководства республики" в Краснодон прибыли представители Росгвардии РФ, которые задержали часть участников пикетов, всего около 50 человек», - сообщили в ИС.