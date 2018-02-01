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Хуг решил лично встретиться с луганчанами

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Жителей неподконтрольного Луганска приглашают на неформальную встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ Александром Хугом и наблюдателями СММ ОБСЕ.

Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Согласно сообщению, встреча состоится 16 февраля с 16.00 до 18.15 по ул. Газеты «Луганская Правда» 130б в Луганске. На встрече местные жители смогут узнать, почему так важен гражданский мониторинг, как работают международные наблюдатели в Луганске и задать интересующие вопросы.

Количество мест ограничено.


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