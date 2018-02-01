В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" пограничники зафиксировали 4 случая предложения денежного вознаграждения на общую сумму 600 гривен за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

В отношении правонарушителей в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).