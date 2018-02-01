Двух депутатов из Луганска подозревают в насильственном захвате государственной власти

Прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении двум бывшим депутатам Луганского областного и городского советов по факту совершения ими умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти.

Такая информация обнародована пресс-службой прокуратуры Луганской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины в мае-ноября 2014 г. приняли участие в выборах в так называемой" Народный совет "ЛНР". Приняв присягу "депутата законодательного органа", последние осуществляют свою деятельность в пользу террористической организации, вопреки конституционных прав и свобод граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области ", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Указанные лица и дальше продолжают осуществлять незаконную деятельность "депутатов законодательного органа", чем обеспечивают функционирование террористической организации "ЛНР".

Поскольку "депутаты" скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области, последние объявлены в розыск.

Санкции статей, по которым предъявлено подозрение, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 с конфискацией имущества или без таковой.