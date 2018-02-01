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Боевики заявляют о подготовке сил АТО к "интенсивным боевым действиям"

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики на Донбассе заявляют о якобы подготовке сил антитеррористической операции к "интенсивным боевым действиям" в марте-июне 2018 года.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Российское оккупационное командование наращивает масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий. Враг сознательно активно распространяет ложную информацию о подготовке сил антитеррористической операции к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне 2018 года", - заявил он.

Кроме того, Гуцуляк добавил, что боевики распространяют ложную информацию о "привлечении" иностранных инструкторов к подготовке сил АТО к "боевым действиям".

"В частности, под видом якобы достоверной распространяется инсинуация о прибытии в части и подразделения сил АТО иностранных инструкторов для подготовки личного состава к боевым действиям в населенных пунктах", - отметил он.


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