Оккупированная «ЛНР» Ломоватка попала под обстрел (фото)

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории под обстрел попал поселок Ломоватка, входящий в состав Брянки, повреждены три жилых дома, нарушено энергоснабжение.

Об этом заявили в подконтрольной «ЛНР» горадминистрации Брянки, передает ЛИЦ.

«В 7:50 14 февраля в диспетчерскую службу администрации Брянки поступил сигнал о разрушениях в жилом секторе по улице Кубанской в поселке Ломоватка, произошедших вследствие ночного обстрела», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали три жилых дома и один нежилой. «Повреждены фасады, крыши, остекление, поврежден автотранспорт владельцев, нарушено энергоснабжение. Жертв нет», – добавили в подконтрольной «ЛНР» администрации.