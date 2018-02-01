Спасатели помогли выбраться из снега водителю фуры под Северодонецком (фото)Сегодня, 12:06
Грузовой фургон весом 36 тонн оказался в сложной ситуации из-за ухудшения погодных условий 13 февраля вблизи Северодонецка, в районе храма на Лесной даче.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
На место вызова выехал пожарный автомобиль повышенной проходимости «МАЗ» Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области №12 и с помощью троса спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
За медицинской помощью водитель фургона не обращался.