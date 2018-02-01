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Спасатели помогли выбраться из снега водителю фуры под Северодонецком (фото)

Сегодня, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

Спасатели помогли выбраться из снега водителю фуры под Северодонецком (фото)Грузовой фургон весом 36 тонн оказался в сложной ситуации из-за ухудшения погодных условий 13 февраля вблизи Северодонецка, в районе храма на Лесной даче.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

На место вызова выехал пожарный автомобиль повышенной проходимости «МАЗ» Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области №12 и с помощью троса спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

За медицинской помощью водитель фургона не обращался.


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