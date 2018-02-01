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Турчинов: закон о Донбассе позволяет вернуть территории силовым путем

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

Закон об обеспечении госсуверенитета в неподконтрольных правительству районах Донбасса дает возможность использовать силовые методы разрешения вооруженного конфликта.

Об этом в интервью «Громадському» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он напомнил, что закон исключает возможность участия россиян в миротворческой миссии ООН. Кроме этого, законодательная инициатива, принятая Верховной Радой 18 января, «дает возможность использовать весь потенциал силовой стороны» для урегулирования конфликта и восстановления суверенитета, отметил секретарь СНБО.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», – прокомментировал Турчинов.

«В то же время закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменял Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных», – сказал он.

Закон о Донбассе также предусматривает создание оперативного штаба объединенных сил. По словам Турчинова, такой штаб уже существует в структуре Генерального штаба и будет задействован после того, как закон подпишет президент Петр Порошенко. Как подчеркнул Турчинов, в подчинении оперативного штаба будут находиться не только ВСУ, а и все силовые структуры, выполняющие задачи в зоне конфликта.


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