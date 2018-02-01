КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 34 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 33,7 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/60; "Марьинка" - 50/80; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 80/30.

Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 8155 человек и 960 транспортных средств; "Марьинка" - 8740 человек и 1570 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5830 человек и 945 транспортных средств; "Гнутово" - 3670 человек и 760 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7325 человек.

Кроме того, сообщается, что на КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" пограничникам предлагали взятки на общую сумму 600 гривен за беспрепятственное пересечение линии разграничения.