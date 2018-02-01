За сутки в АТО зафиксировали 14 обстрелов

За прошедшие сутки боевики продолжили систематические обстрелы позиций вооруженных сил Украины, заявил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В целом за минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 14 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал», – говорится в сообщении.

По данным штаба, боевики активизировались возле Светлодарской дуги. «Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также недалеко от прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Утверждается, что вблизи Троицкого обстрелы продолжались более 5 часов – незаконные вооруженные формирования выпустили около 150 снарядов и мин.

Кроме того, по информации штаба, активность противника наблюдалась также и на подступах к Луганскому, где боевики выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом НВФ сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки и Попасной боевики вели огонь из 82-мм минометов, добавили в штабе. В частности, со стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцевого и Станицы Луганской.