Российские наемники обстреляли позиции сил АТО возле Троицкого из 120-мм минометов

В зоне проведения антитеррористической операции в течение вторника, 13 февраля, боевики четыре раза нарушили режим тишины.

В частности, на Светлодарской дуге были применены минометы и гранатометы, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорных пунктах сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое.

Возле Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.