» » Переселенцы и жители Донбасса могут получить грант до 200 долларов

Переселенцы и жители Донбасса могут получить грант до 200 долларов

Сегодня, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) начинает новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, повышения конкурентоспособности на рынке труда и стабилизации их жизни путем предоставления возможности получения профессионального образования.

Главная цель программы: предоставление возможности получения новых и/или улучшение существующих профессиональных навыков ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления благотворительной помощи для прохождения соответствующих курсов, тренингов и получения квалифицированного профессионального образования.

Участники программы:

ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;

жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.

Программа предусматривает поддержку 500 ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления индивидуальных грантов в размере до 200 долларов США для получения новых и улучшения существующих навыков через прохождение соответствующих курсов профессионального образования.

Критерии отбора участников программы:

доказанная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков;

понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков в будущем для создания возможности получения дохода;

желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшение существующих профессиональных навыков;

собственное инвестирование со стороны заявителя в размере не менее 20% от стоимости обучения;

наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг.

Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Необходимо подать заявку. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок:

+38 (050) 367 90 95 «горячая линия» (работает по будням с 9:30 до 17:00);

+38 (073) 122 74 67 Елена;

+38 (050) 610 11 21 Геннадий;

+38 (073) 470 29 07, (095) 286 42 12 Антон.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:56

Российские наемники обстреляли позиции сил АТО возле Троицкого из 120-мм минометов

Сегодня, 18:16

Вода в шахтах в ОРДЛО поднялась почти до максимального уровня

Сегодня, 17:23

В Рубежном произошло ДТП с участием патрульных

Сегодня, 17:21

Переселенцы и жители Донбасса могут получить грант до 200 долларов

Сегодня, 16:59

На Луганщине участники ОПГ могут выйти под залог

Сегодня, 16:49

Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении Минских соглашений

Сегодня, 16:45

Законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы МВФ

Сегодня, 15:24

В Украине за торговлю людьми в прошлом году задержали около 600 человек

Сегодня, 14:58

РосСМИ: Лидера «Оплота» убил гражданин Украины

Сегодня, 14:31

В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, 2 ранены

Сегодня, 13:49

Европейский суд: Украина не отвечает за отсутствие судов в оккупированных районах

Сегодня, 12:45

В Донбассе из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов

Новости Украины:

Сегодня, 18:57

Количество больных корью в Украине пошло на спад

Сегодня, 18:03

Венгрия предложила условия для начала диалога с Украиной

Сегодня, 17:51

За госизмену военнослужащего ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы

Сегодня, 17:15

В связи с капремонтом станцию метро «Святошин» частично перекроют

Сегодня, 16:48

В ЕС прокомментировали ситуацию с Саакашвили

Сегодня, 15:26

Под Киевом задержан мужчина, пытавшийся взорвать трех одноклассников

Сегодня, 14:57

В Киеве задержали двух человек из-за гибели парня на стройке

Сегодня, 14:33

На Донетчине нашли три диких кабана, погибших от африканской чумы свиней

Сегодня, 12:47

В центре Киева подстрелили парня

Сегодня, 12:11

Красный крест: в моргах Донецка и Днепра находится много неопознанных тел

Сегодня, 11:44

Грузия попросит Польшу экстрадировать Саакашвили

Сегодня, 10:24

В Киеве 14 февраля введут бесплатный проезд в трамвае за поцелуй

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 