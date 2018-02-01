Переселенцы и жители Донбасса могут получить грант до 200 долларов

Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council) начинает новую программу, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, повышения конкурентоспособности на рынке труда и стабилизации их жизни путем предоставления возможности получения профессионального образования.

Главная цель программы: предоставление возможности получения новых и/или улучшение существующих профессиональных навыков ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления благотворительной помощи для прохождения соответствующих курсов, тренингов и получения квалифицированного профессионального образования.

Участники программы:

ВПЛ из районов с нестабильной политической и военной ситуацией, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей;

жители Донецкой и Луганской областей, пострадавшие от конфликта в Украине.

Программа предусматривает поддержку 500 ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, путем предоставления индивидуальных грантов в размере до 200 долларов США для получения новых и улучшения существующих навыков через прохождение соответствующих курсов профессионального образования.

Критерии отбора участников программы:

доказанная мотивация в получении новых или улучшении существующих профессиональных навыков;

понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков в будущем для создания возможности получения дохода;

желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшение существующих профессиональных навыков;

собственное инвестирование со стороны заявителя в размере не менее 20% от стоимости обучения;

наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг.

Особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Необходимо подать заявку. Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая примет решение о дальнейшем участии заявки в программе. Решение конкурсной комиссии является окончательным. Датский Совет по делам беженцев оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Телефоны для справок:

+38 (050) 367 90 95 «горячая линия» (работает по будням с 9:30 до 17:00);

+38 (073) 122 74 67 Елена;

+38 (050) 610 11 21 Геннадий;

+38 (073) 470 29 07, (095) 286 42 12 Антон.