В Украине за торговлю людьми в прошлом году задержали около 600 человек

Сотрудники Государственной пограничной службы в 2017 году раскрыли 25 международных каналов торговли людьми.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД Украины.

"Торговля людьми - это преступление, по которому Госпогранслужба проводит ряд розыскных и превентивных мер. За 2017 год мы раскрыли 25 каналов торговли людьми, задержано около 600 человек. Для отработки этих каналов мы проводили совместные операции с польскими и литовскими правоохранительными органами", - сообщил Цигикал.

Он отметил, что чаще всего преступления по торговле людьми связаны с трудовым рабством и сексуальной эксплуатацией.