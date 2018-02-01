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В Донбассе из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

В результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 вторника обесточены 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«С 12 на 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 10 населенных пунктов в 2 областях (Донецкая - 9, Луганская - 1)», – сказано в сообщении


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