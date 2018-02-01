Красный крест: в моргах Донецка и Днепра находится много неопознанных тел

В моргах Днепра и неподконтрольного Донецка находится большое количество неопознанных тел, но идентифицировать их пока невозможно.

Об этом рассказал координатор по связям с медиа Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, передают «Донецкие новости».

«Мы знаем, что в моргах Донецка и Днепра находится большое количество неопознанных тел. Возможно, эти тела принадлежат людям, которых разыскиваем, в том числе, и мы по тем почти 700 делам, которые у нас до сих пор являются открытыми. Но с точной уверенностью сказать этого нельзя, чтобы двигаться дальше нужен общий механизм – создание единого реестра», – говорит он.

По его мнению, создание единого реестра пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта на Донбассе зависит от политической воли сторон.

«Этот вопрос очень политизирован. Безусловно, это политическое решение, которое должны принять обе стороны, которые не всегда готовы контактировать по любым вопросам, даже по гуманитарным вопросам, а данная проблема – сугубо гуманитарная», – говорит он.