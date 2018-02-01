Фантомовцы Луганщины разоблачили в Нижнетеплом кустарное производство сигарет

Вчера, 12.02.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») в одном из местных магазинов с. Нижнетеплое Станично-Луганского района установили факт реализации фальсифицированных табачных изделий.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Во время проверки выяснилось, что их производила местная жительница. Для этого она на собственном приусадебном участке выращивала так называемый самосад. А устройство для изготовления сигарет, папиросную бумагу и фильтры заказала через Интернет. В дальнейшем готовая продукция реализовывалась жителям села по цене 17 грн за 20 сигарет.

Относительно правонарушительницы составлен административный протокол по ч.2 ст.177-2 КУоАП. Из незаконного оборота до окончательного принятия судебного решения изъято 360 самодельных сигарет с фильтром на сумму 306 грн, устройство для их изготовления и комплектующие ингредиенты.