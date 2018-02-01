В зоне АТО погиб военный

За 12 февраля в зоне АТО зафиксировано 11 нарушений перемирия, один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

"За минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены", - говорится в заявлении.

Как отмечает штаб, самое большое огненное напряжение наблюдалось в районе населенного пункта Крымское, где российские оккупационные войска в течение суток вели огонь по украинским опорным пунктам из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов", - информирует пресс-центр. Сообщается, что в вечернее время противник применил на Донецком направлении 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье. Неподалеку от Опытного, российские оккупационные войска стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов. В штабе выражают искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины.