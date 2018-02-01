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Пасечник разрешил задерживать граждан еще не совершивших преступления

Сегодня, 09:11 citynews.net.ua | Напечатать

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил превентивно задерживать неблагонадежных лиц на срок до 30 суток для осуществления их проверки. Об это говорится в его "указе" от 2 февраля. 

"Документом" вносятся дополнения в фейковый закон "О военном положении", согласно которым, "в период действия военного положения к лицам, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности Луганской Народной Республики, может применяться превентивное задержание на срок от 30 до 60 суток". 

В "указе" оговаривается, что задержание лиц, не совершивших никакого преступления, а лишь подозреваемых в том, что они его могут совершить, проводится в исключительных случаях. 

Что считается "исключительным случаем" определяют "министры" госбезопасности и внутренних дел "ЛНР". 

 


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