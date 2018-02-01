Красногвардейский районный суд Днепра принял решение о принудительной доставке в суд обвиняемых по делу о сбитом военном самолете Ил - 76 с украинскими военнослужащими на борту - главарей группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, на подготовительном судебном заседании, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что из-за того, что обвиняемые ни разу не появлялись в суд и не связывались с ним "по неизвестным причинам", судьи начали с выяснения мнения сторон по этому поводу.

Адвокаты обвиняемых, назначенные государством, сообщили, что никакой связи со своими подзащитными у них нет. В свою очередь сторона обвинения заявила, что считает необходимым повторить судебный вызов обвиняемых. В то же время защитник пострадавших семей, адвокат Виталий Погосян отметил: поскольку, по информации из СМИ, Плотницкий сейчас находится на территории России, эффективным было бы проинформировать его о вызове через СМИ, а не повесткой по месту вероятного пребывания.

Так, суд принял решение о необходимости принудительной доставки обвиняемых и предоставления копии постановления руководству Национальной полиции. В судебном заседании объявлен перерыв до 13 марта.