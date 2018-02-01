В Новодружеске задержали автомобилиста-наркомана

Вещество, похожее на наркотическое, обнаружили патрульные у водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, около полуночи 11 февраля в Новодружеске патрульные остановили автомобиль ВАЗ 2106, который двигался по улице Мира и по внешним признакам был похож на автомобиль, находящийся в розыске.

За рулем инспекторы обнаружили 29-летнего мужчину, поведение которого не соответствовало обстановке, а зрачки глаз не реагировали на свет. Для проверки правоохранители предложили гражданину пройти медицинский осмотр в установленном законом порядке, на что он сначала согласился. Но, через некоторое время, пытаясь избежать ответственности за правонарушения, мужчина совершил попытку уйти от патрульных, однако, был задержан.

Во время поверхностной проверки в одном из карманов водителя инспекторы обнаружили порошок светлого цвета, внешне похожий на наркотический. На место вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла у мужчины вещество и в дальнейшем будет выяснять его происхождение.

В отношении водителя патрульные составили протокол по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения, 185 КУоАП (злостное неповиновение требованию полицейского) и вынесли постановление по статье 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).