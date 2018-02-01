Порошенко сказал, на кого Киев готов обменять пленных российских солдат

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов обменять украинцев, удерживаемых в РФ, на российских солдат, захваченных в плен на Донбассе.

Об этом президент заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

"Мы хотим освободить наших украинцев, задержанных в России… Мы готовы выпустить российских солдат, которые вторглись в мою страну как убийцы, в обмен на освобождение Сущенко, Сенцова, многих крымских татар. Мы хотим вернуть их", - сказал Порошенко.