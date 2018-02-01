В Рубежном карантин в школах продлится до 16 февраля

Управление образования Рубежанского городского совета Луганской области сообщает, что в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города Рубежного продлено действие карантинных мероприятий в 16 февраля 2018 включительно.

Карантин в учебных заведениях был объявлен 7 февраля в связи с ухудшением эпидемической ситуации, превышением эпидпорога заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в учреждениях общего среднего и внешкольного образования.