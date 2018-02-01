В Луганской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

Сотрудники Старобельского отдела полиции установили и задержали 40-летнего жителя поселка Малохатка, который подозревается в совершении убийства двух мужчин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Так, 9 февраля утром в полицию позвонила жительница Малохатки и сообщила о том, что она обнаружила трупы двух мужчин во дворе соседа у входа в его дом. Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что у порога дома, где живет 71-летний дедушка, лежат два мертвых человека. При внешнем осмотре погибших судебный медик обнаружил многочисленные телесные повреждения.

Погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, но стали злоупотреблять алкоголем и «прибились» к дедушке, который их принял к себе. Вечером накануне к дедушке пришел подозреваемый с водкой и всей компанией они распивали спиртное. Дедушка от выпитой рюмки заснул, а между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Гость нанес мужчинам многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть обоих мужчин.

С места происшествия следователями изъяты вещественные доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 УК Украины «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное следствие.