Госпогранслужба переходит на усиленный режим на границе с Польшей

Украинские пограничники переходят на усиленный режим на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что за последние дни на участке украинско-польской границы в пунктах пропуска "Ягодин-Дорохуск" фиксируется увеличение количества грузовых автомобилей. "Это обусловлено тем, что маршрут является одним из оптимальных путей из Украины в Польшу и далее в другие страны Европы. Кроме того, в январе-феврале повышается активность перевозок грузов…Именно поэтому украинские контрольные службы на границе будут работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что только за 11 февраля в "Ягодине" оформили 65 грузовиков на въезд в Украину и почти 500 на выезд, что в два раза превышает пропускную способность КПП. "Государственная пограничная служба Украины, учитывая данную ситуацию, советует водителям учитывать эту информацию и по возможности для пересечения государственной границы с Польшей выбирать другие пункты пропуска", - добавили в ГПС.