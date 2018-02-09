За сутки в АТО зафиксировано 9 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за прошедшие сутки по всей линии столкновения боевики совершили 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении враг днем и в темную пору суток вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении боевики сосредоточили огневую активность на участке приморской обороны сил АТО.

В частности, минометы калибра 120 и 82 мм применялись вблизи Талаковки. Возле Водяного и Широкино зафиксирован огонь из минометов разных калибров, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки