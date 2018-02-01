Боевики обвинили пенсионерку из Луганска в экстремизме и работе на СБУ

Террористы "лнр" обвинили 96-летнюю пенсионерку из Должанска (до деоккупации Свердловск, - ред) в подготовке теракта. Дома у старушки изъяли серьезный запас взрывоопасных веществ.

Судя по всему, психика несчастной не выдержала суровых реалий российской оккупации.

Боевики "отдела по борьбе с экстремизмом "мвд" задержали 69-летнюю жительницу Луганска Анастасию Мушнину. Об этом сообщает группа "Свердловск – ты должен это знать" в социальной сети, передает ОстроВ.

Как отмечает источник, у пожилой женщины в квартире, якобы, обнаружили и изъяли: 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель и запал к нему, 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек весом 200 граммов каждая, а также листовки с надписью "Тебя ждут дома", с гербом Украины и надписью "Донбасс вставай! Россия тебя предала!", тканевая лента желто-синего цвета.

"Я пока не могу вам дать четкого анализа ситуации, но и самому пробитому ежу понятно, что 69 летняя бабка не может быть агентом СБУ. Вероятно, какая-то провокация. Скорее всего, у нее есть какие-то внуки, которые впоследствии окажутся по сценарию диверсантами. Единственный вопрос в том, сидят ли эти "сыновья-внуки" уже в ЛНРовской тюрьме и таким способом на них повесят терроризм, либо они находятся в розыске в ЛНР, либо они являются действующими сотрудниками украинских правоохранительных органов. В общем бабка не при делах, это понятно. Со временем мы поймем в чем дело. Но главный посыл в том, что недавно принятый закон в ЛНР "О борьбе с экстремизмом", а также организованное в связи с этим Управление по борьбе с экстремизмом требуют "жертв" и показателей. Вот и лепят горбатого", - пишет источник.