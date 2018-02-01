В Луганской области на взятке задержана директор Департамента социальной защиты Элеонора Полищук

9 февраля 2018 военной прокуратурой Сил антитеррористической операции совместно с сотрудниками УЗЭ ДЗЭ ЧП Украины в Луганской области задокументирована и прекращена незаконная деятельность директора Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации и директора Старобельского областного психоневрологического интерната.

Как сообщил речник Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, в ноябре 2017 года и феврале 2018, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, они требовали и получили от частного предпринимателя незаконное вознаграждение в размере 109 000 грн. Эти деньги требовались за беспрепятственную выплату последнему средств за выполненые строительные работы по соответствующему договору.

В этот же день оба чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по окончании проведения которых будет готовиться сообщение о подозрении задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также подача ходатайства об избрании меры пресечения.

Согласно информации сайта Луганской военно-гражданской администрации, должность Директора департамента социальной защиты населения занимает Элеонора Полищук.