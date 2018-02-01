Глава генштаба ВСУ рассказал, что не будет форсировать Волгу

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что у украинских войск нет задания менять границы страны.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. Какие бы кто-то там не вбрасывал "фейковые" документы, у нас нет заданий за пределами границ Украины», – сказал Муженко во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе.