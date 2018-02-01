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Военные будут иметь высокие пенсии и высокие привилегии в Украине

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсии всем военным пенсионерам будут пересчитаны с первого января.

Об этом заявил председатель Кабмина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Урядовый портал".

"Всем военным пенсионерам пенсии будут пересчитаны с 1-го января. Неважно, когда будет принят закон. Всем, кто заслужил повышенную пенсию - мы перечислим ее. Мы уважаем защитников Украины. Они будут иметь высокие пенсии и высокие привилегии в Украине. Это политика ответственности", - подчеркнул глава правительства.


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