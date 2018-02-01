РФ перекинула на Донбасс тяжелое вооружение

На Донбассе боевики под прикрытием военных учений перебрасывают с территории России через Амвросиевский район (пункт пропуска "Успенка") тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр группы "Информационное сопротивление".

Сообщается, что сетью группы ИС зафиксировано перемещение: 4 единицы 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" (фиксировалось севернее Амвросиевки в районе Благодатного); 3 танка типа Т-72Б своим ходом - через Новоамвросиевку; 4 танка типа Т-64 и 4 БМП-2 по просёлкам также маршем - в районе Григоровки в западном направлении.

Указано, что переброска вооружений и техники из России небольшими партиями ведется под прикрытием "учений на полигоне в Терновом". По мнению ИС, боевики рассчитывают, что в случае обнаружения эта техника будет идентифицирована как прибывающая на "учения" из состава оккупационных войск на Донбассе.