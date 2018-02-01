За сутки в АТО зафиксировано 4 обстрела

За прошедшие сутки, 8 февраля, зафиксировано четыре обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский военный травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", - сообщает штаб.

В первую половину дня российские оккупационные войска нарушали минские договоренности, применяя минометы разных калибров.

После 17:30 режим прекращения огня не нарушался. "На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. С минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное", - отмечается в сообщении пресс-центра.