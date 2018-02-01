В Попасной в ДТП пострадала девочка и ее мама

В Попасной в дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира перевернувшегося автомобиля.

Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как отмечают правоохранители, ДТП произошло 7 февраля, примерно в 16.30, на ул. Мира. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caddy», двигался на небезопасной скорости. В результате, не справившись с управлением, врезался в электроопору, из-за чего автомобиль опрокинулся.

Пассажиры, находившиеся в салоне – 11-летняя девочка и ее 31-летняя мать, получили телесные повреждения.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии. «Материалы по данному факту ДТП внесены в единый реестр», – говорится в сообщении.