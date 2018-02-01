Под Вергулевкой произошла детонация боекомплекта. Осколки от артснарядов прилетели в село

Представители российско-оккупационных войск продолжают прикрывать халатность и безответственность своих боевиков мифическими обстрелами якобы со стороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает разведка штаба АТО.

"7 февраля боевики заявили, что украинские военные применяя артиллерию калибра 152-мм обстреляли село Вергулевка Луганской области", - сказано в сообщении.

Разведка штаба АТО установила, что ущерб местным жителям был нанесен в результате детонации боекомплекта и разлета осколков артиллерийских снарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности.

Кроме того, по данным разведки, выявлен факт сокрытия потери нескольких единиц ствольной артиллерии.