В ДТП попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс

В Запорожской области в дорожно-транспортное происшествие попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс.

Об этом сообщил один из них Влад Маховский у себя в Facebook.

"Дорожное покрытие за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для конькобежцев, и хотя скорость была маленькой (благодаря чему и удар был не такой сильный, - ред.), но машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину", - отметил Влад Маховский.

Второй волонтер в результате аварии Дмитрий Матюхин получил ссадины и ушибы.