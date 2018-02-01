В Совете Европы разработают план о соблюдении избирательных прав ВПЛ в Украине

Совет Европы представит свой план соблюдения избирательных прав переселенцев.

Об этом говорится в сюжете ОТВД.

«Мы сейчас ждем одобрения плана действия правительством Украины и Совета Европы. Надеемся, что это произойдет в феврале. Тогда мы разработаем наш новый проект, в том числе, по поводу избирательных прав переселенцев», – сообщил Мортен Энберг, глава офиса Совета Европы в Украине.

Он отметил, что правительство Украины готово сотрудничать с Советом Европы, однако в Офисе СЕ еще нет деталей сложившейся ситуации с избирательными правами ВПЛ.