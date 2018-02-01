СММ ОБСЕ передала жителям ОРДЛО сотни писем от украинцев со всей страны

СММ ОБСЕ передала на оккупированную территорию проживающим за линией разграничения людям сотни писем от украинцев из разных регионов страны. Об этом сообщается на странице Миссии в "Фейсбуке".

Отмечается, что Миссия предложила жителям из разных регионов страны написать праздничные поздравления людям, проживающим по другую сторону линии разграничения на Донбассе. Украинцы положительно откликнулись на такую просьбу.

"За два месяца были написаны сотни писем, которые миссия передала через линию соприкосновения. Ведь даже одно предложение, наполненное добротой может согреть чье-то сердце этой длинной холодной зимой", - говорится в сообщении Миссии.