РФ продолжает наращивание боеспособности на Донбассе

Российская Федерация проводит проверку боеготовности российских "армейских корпусов" на оккупированном Донбассе.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. "Агрессор продолжает наращивание боеспособности своих сил.

Так, с 5 по 11 февраля около 100 офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ привлекли к проверке состояния боеготовности и оценки возможностей формирований так называемого "2-го АК" российско-оккупационных войск к выполнению задач. Подобная проверка так называемого "1-го АК" пройдет с 10 по 20 февраля", - заявил он.

Кроме того, по данным разведки, командование РФ обязало местные оккупационные "администрации" уточнить способности так называемых "правоохранительных органов" боевиков на предмет выделения ими людей и вооружения для усиления передовых подразделений.