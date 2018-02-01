"Нормандская четверка" намерена обсудить вопрос по Донбассу на полях в Мюнхене

Россия, Украина, Германия и Франция готовятся к встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Об этом заявил в четверг председатель ежегодной конференции Вольфганг Ишингер, - сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во встрече на высоком уровне примут участие высокопоставленные представители всех четырех стран. От страны-агрессора РФ будет глава МИД Сергей Лавров. Германию и Францию будут представлять министры иностранных дел - Зигмар Габриэль и Жан-Ив Ле Дриан. Украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко. Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 16-18 февраля 2018 года.

Также ожидается встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Петра Порошенко, отметил Ишингер. Соглашение о прекращении огня было подписано в феврале 2015 года в Минске, но не привело к прекращению насилия