ОБСЕ: число нарушений прекращения огня на Донбассе увеличилось на 30%

Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что число нарушений прекращения огня на Донбассе увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"На прошлой неделе СММ наблюдала 30-процентное увеличение числа нарушений прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей", - заявил он.

Также он отметил, что участились случаи использования запрещенного оружия.