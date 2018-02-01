ОБСЕ: число нарушений прекращения огня на Донбассе увеличилось на 30%Сегодня, 13:27
Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что число нарушений прекращения огня на Донбассе увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом он заявил в ходе брифинга.
"На прошлой неделе СММ наблюдала 30-процентное увеличение числа нарушений прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей", - заявил он.
Также он отметил, что участились случаи использования запрещенного оружия.