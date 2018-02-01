В Северодонецке в ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка (фото)

ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка, произошло вчера вечером в Северодонецке

Около 17 часов вечера, патрульные, что заехали к автозаправочной станции на улице Новикова в Северодонецке услышали глухой удар, скрип тормозов и увидели черную машину.

Бросившись к месту происшествия инспекторы увидели ДТП. Сбили пешехода.

Водитель автомобиля Geely вероятно сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

До приезда скорой патрульные оказывали девушке домедицинскую помощь и охраняли место происшествия до прибытия следователей.

Девушку, по предварительному диагнозу, с переломом ноги и черепно-мозговой травмой госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу.