Луганские полицейские привезли 16 медалей с чемпионата Украины по кикбоксингу

Представители Луганской области завоевали 16 наград на чемпионате Украины по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В Хмельницком прошел чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO «Подолье», в котором приняли участие около 1 тысячи спортсменов из разных областей страны.

Во всеукраинском первенстве честь Луганщины отстаивала команда бойцов батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Всего в разных весовых категориях они завоевали 16 медалей: семь золотых, шесть серебряных и три бронзовых.