Порошенко в день рождения Сущенко пообещал вернуть всех заложников

Президент Украины Петр Порошенко в день рождения удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко пообещал сделать все возможное, чтобы все политзаключенные украинцы вернулись на родину. Об этом он написал в Facebook.

«Украинский журналист Роман Сущенко уже второй день рождения встречает в российском СИЗО, где его по надуманным обвинениям удерживает кремлевский режим. Однако мы сделаем все возможное, чтобы Роман быстрее вернулся в Украину, к своей семье. Так же, как и другие украинцы, которые находятся в заложниках на территории РФ, в оккупированном Крыму и Донбассе», - заявил Порошенко.

3 октября 2016 года ФСБ сообщила о задержании Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». Ему предъявлено обвинение в шпионаже, свою вину Сущенко отрицает.