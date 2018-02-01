За сутки в АТО зафиксировано 17 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики увеличили интенсивность обстрелов позиций украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что боевики за сутки увеличили количество и интенсивность обстрелов украинских позиций. Противник применял минометы, танковое вооружение и артиллерию.

В частности, на Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга, где боевики использовали артиллерийские установки и минометы в районе Луганского, Троицкого, а также возле Крымского и Новгородского.

На Донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, однако днем противник более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков, а также в районе Широкино на Приазовье.

Кроме того, подразделение ПВО сбило беспилотник российского производства "Орлан-10".

За последние полтора месяца - это уже четвертый сбитый беспилотник такого типа. Всего за сутки зафиксировали 17 прицельных обстрелов, один украинский военный получил боевую травму.