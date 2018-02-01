» » За сутки в АТО зафиксировано 17 обстрелов

За сутки в АТО зафиксировано 17 обстрелов

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики увеличили интенсивность обстрелов позиций украинских военных. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. 

Сообщается, что боевики за сутки увеличили количество и интенсивность обстрелов украинских позиций. Противник применял минометы, танковое вооружение и артиллерию. 

В частности, на Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга, где боевики использовали артиллерийские установки и минометы в районе Луганского, Троицкого, а также возле Крымского и Новгородского. 

На Донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, однако днем противник более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков, а также в районе Широкино на Приазовье. 

Кроме того, подразделение ПВО сбило беспилотник российского производства "Орлан-10". 

За последние полтора месяца - это уже четвертый сбитый беспилотник такого типа. Всего за сутки зафиксировали 17 прицельных обстрелов, один украинский военный получил боевую травму.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:31

Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

Сегодня, 09:06

За сутки в АТО зафиксировано 17 обстрелов

Вчера, 18:30

Лутковская вывезла из «ДНР» 20 заключенных

Вчера, 17:50

СМИ: В Москве задержан учредитель «индустриального союза Донбасса»

Вчера, 17:46

Полторак анонсировал строительство закрытых хранилищ на складах боеприпасов

Вчера, 17:36

В Лозно-Александровке задержали убийцу

Вчера, 16:26

Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Вчера, 15:57

РФ назначает на руководящие должности офицеров, воевавших на Донбассе

Вчера, 15:02

ОБСЕ подтвердила присутствие ВСУ в Катериновке

Вчера, 14:55

«ЛНР»: Украинская сторона передала тела двух погибших в боях 2014 года

Вчера, 14:26

В Германии допустили смягчение санкций против РФ после имплементации "Минска"

Вчера, 13:58

Правительство уточнило перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне АТО

Новости Украины:

Сегодня, 09:09

Порошенко уволил Ложкина с поста главы инвестиционного совета

Вчера, 18:23

Нацполиция за год объявила в розыск более 300 человек, подозреваемых в госизмене

Вчера, 17:55

В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок

Вчера, 17:50

СМИ: В Москве задержан учредитель «индустриального союза Донбасса»

Вчера, 17:34

На КПВВ задержан мужчина, перевозивший в Донецк алкотестеры для «ДНР»

Вчера, 16:29

Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы

Вчера, 15:59

В Краматорске арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки

Вчера, 15:30

В Одессе Служба безопасности задержала шпиона ФСБ

Вчера, 14:59

МИД призывает усилить международное давление на Россию для освобождения политзаключенных

Вчера, 14:25

В Киеве разоблачили ОПГ, совершавшую аферы с недвижимостью

Вчера, 13:41

В Олимпийской деревне торжественно подняли флаг Украины

Вчера, 13:05

В греческих тюрьмах находятся около 200 украинских моряков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 