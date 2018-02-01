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Лутковская вывезла из «ДНР» 20 заключенных

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

Лутковская вывезла из «ДНР» 20 заключенныхУполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала 20 человек из мест заключения на неподконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава офиса омбудсмена Богдан Крикливенко.

«Сегодня, 7 февраля 2018 года, в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта. Итак, это уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области», – написал Крикливенко.

В то же время, по его словам, еще более 500 обращений родственников с просьбами о перемещении их близких остаются нереализованными. Также он отметил, что с Луганском вообще контакт установить пока не удается.

Также глава офиса омбудсмена отметил, что сегодня передача лиц осуществлялась под наблюдением члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирины Сусловой и СММ ОБСЕ.


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