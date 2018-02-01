Полторак анонсировал строительство закрытых хранилищ на складах боеприпасов

В начале марта должны начаться переговоры относительно строительства закрытых хранилищ на складах боеприпасов.

Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак, пишет РБК-Украина.

"Проектная документация отработана. Сегодня завершается работа по проведению инспекции, оценки этой работы и я думаю, что в начале марта мы приступим к переговорам о начале строительства таких хранилищ", - сообщил Полторак.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2018 году на повышение способности баз арсенала и складов предусмотрено 499 миллионов гривен. По словам Полторака, строительство закрытых хранилищ на военных складах необходимое для того, чтобы защитить арсенал от диверсионных групп и авиационных ударов.