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В Лозно-Александровке задержали убийцу

Сегодня, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

Луганские полицейские раскрыли убийство пенсионера. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Оперативники Белокуракинского отдела полиции разоблачили и задержали 34-летнего местного жителя, который подозревается в совершении убийства. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, в дежурную часть Белокуракинского отдела полиции поступило сообщение медиков о том, что квартире по ул. Магистральная с. Лозно-Александровка с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп 66-летнего местного жителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела полиции. Также, были привлечены судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист.

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий в совершении уголовного преступления оперативники разоблачили и задержали 34-летнего мужчину - сына потерпевшего.

Подозреваемый рассказал полицейским, что в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве неприязненных отношений с отцом, он схватил нож и нанес ему удар в область сердца.

Изъяты вещественные доказательства. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".


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