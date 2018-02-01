Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Кабинет Министров внес изменения в перечень населенных пунктов, которые расположены на неподконтрольной украинской власти территории и на линии столкновения.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, этим решение правительство вносит изменения в распоряжение, утвержденное 7 ноября 2014 года (№ 1085 – ред.).

«Принятие проекта акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, что расположены на линии столкновения, с учетом предложений, которые предоставляются Антитеррористическим центром при СБУ», - сказал Яровой.

В то же время он не уточнил, какие именно изменения внесены в перечень, а текст документа сейчас не опубликован.